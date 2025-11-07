Ohjelmistokehityspäällikkö korvaus in Greater Bengaluru Microsoft:ssa vaihtelee ₹10.05M per year 64 -tasolta ₹15.88M per year 66 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Bengaluru on yhteensä ₹12.35M. Katso Microsoft:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/7/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
64
₹10.05M
₹5.92M
₹3.13M
₹1M
Principal EM
₹12.96M
₹7.09M
₹4.65M
₹1.22M
66
₹15.88M
₹8.63M
₹5.95M
₹1.3M
Senior Director
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)
20%
V 1
20%
V 2
20%
V 3
20%
V 4
20%
V 5
Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:
20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 2nd-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 3rd-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 4th-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 5th-V (20.00% vuosittain)
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
