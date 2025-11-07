Yritysluettelo
Microsoft Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat sijainnissa China

Ohjelmistokehityspäällikkö korvaus in China Microsoft:ssa vaihtelee CN¥1.04M per year 64 -tasolta CN¥1.47M per year Principal EM -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in China on yhteensä CN¥1.35M. Katso Microsoft:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/7/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
64
Senior Manager
CN¥1.04M
CN¥700K
CN¥225K
CN¥111K
Principal EM
Principal Director of Engineering
CN¥1.47M
CN¥928K
CN¥351K
CN¥187K
66
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Senior Director
67
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Microsoft logo
+CN¥1.72M
Block logo
+CN¥416K
Robinhood logo
+CN¥638K
Stripe logo
+CN¥143K
Datadog logo
+CN¥251K
Verily logo
+CN¥158K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)

Sometimes a 5 year schedule

20%

V 1

20%

V 2

20%

V 3

20%

V 4

20%

V 5

Osaketyyppi
RSU

Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 2nd-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 3rd-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 4th-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 5th-V (20.00% vuosittain)

Sometimes a 5 year schedule

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

Sometimes a 5 year schedule

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

Sometimes a 5 year schedule



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Microsoft in China on vuosittainen kokonaiskorvaus CN¥1,997,080. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Microsoft Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in China ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CN¥1,394,892.

Muut resurssit