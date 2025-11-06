Yritysluettelo
Microsoft
  Romania

Microsoft Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Romania

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Romania Microsoft:ssa vaihtelee RON 293K per year 59 -tasolta RON 501K per year 64 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Romania on yhteensä RON 324K. Katso Microsoft:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
SDE
59(Lähtötaso)
RON 293K
RON 195K
RON 81.1K
RON 17.1K
60
RON 296K
RON 188K
RON 88.5K
RON 19.4K
SDE II
61
RON 335K
RON 205K
RON 98.2K
RON 31.8K
62
RON 378K
RON 242K
RON 85.2K
RON 50.9K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)

Sometimes a 5 year schedule

20%

V 1

20%

V 2

20%

V 3

20%

V 4

20%

V 5

Osaketyyppi
RSU

Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 2nd-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 3rd-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 4th-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 5th-V (20.00% vuosittain)

Sometimes a 5 year schedule

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

Sometimes a 5 year schedule

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

Sometimes a 5 year schedule



Sisältyvät nimikkeet

iOS-kehittäjä

Frontend-ohjelmistokehittäjä

Koneoppimiskehittäjä

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Verkkosuunnittelija

Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä

Data-insinööri

Tuotanto-ohjelmistokehittäjä

Turvallisuusohjelmistokehittäjä

DevOps-insinööri

Sivuston luotettavuusinsinööri

Kryptoinsinööri

Virtuaalitodellisuus ohjelmistokehittäjä

Järjestelmäinsinööri

Videopeli ohjelmistokehittäjä

Kehittäjäevankelista

Tutkija

Tekoälytutkija

Tekoälyinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Microsoft in Romania on vuosittainen kokonaiskorvaus RON 507,455. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Microsoft Ohjelmistosuunnittelija roolille in Romania ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on RON 319,885.

