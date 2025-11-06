Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Romania Microsoft:ssa vaihtelee RON 293K per year 59 -tasolta RON 501K per year 64 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Romania on yhteensä RON 324K. Katso Microsoft:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
SDE
RON 293K
RON 195K
RON 81.1K
RON 17.1K
60
RON 296K
RON 188K
RON 88.5K
RON 19.4K
SDE II
RON 335K
RON 205K
RON 98.2K
RON 31.8K
62
RON 378K
RON 242K
RON 85.2K
RON 50.9K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)
20%
V 1
20%
V 2
20%
V 3
20%
V 4
20%
V 5
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
