Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Prague Metropolitan Area Microsoft:ssa vaihtelee CZK 1.1M per year 59 -tasolta CZK 3.52M per year 65 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Prague Metropolitan Area on yhteensä CZK 2.29M. Katso Microsoft:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
SDE
CZK 1.1M
CZK 873K
CZK 162K
CZK 66.5K
60
CZK 1.28M
CZK 986K
CZK 207K
CZK 89.2K
SDE II
CZK 1.61M
CZK 1.21M
CZK 319K
CZK 77.9K
62
CZK 1.75M
CZK 1.38M
CZK 307K
CZK 58.1K
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)
Sometimes a 5 year schedule
20%
V 1
20%
V 2
20%
V 3
20%
V 4
20%
V 5
Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:
20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 2nd-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 3rd-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 4th-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 5th-V (20.00% vuosittain)
Sometimes a 5 year schedule
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)
Sometimes a 5 year schedule
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
Sometimes a 5 year schedule
Sisältyvät nimikkeetLähetä uusi nimike
iOS-kehittäjä
Frontend-ohjelmistokehittäjä
Koneoppimiskehittäjä
Backend-ohjelmistokehittäjä
Full-Stack ohjelmistokehittäjä
Verkkosuunnittelija
Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä
Data-insinööri
Tuotanto-ohjelmistokehittäjä
Turvallisuusohjelmistokehittäjä
DevOps-insinööri
Sivuston luotettavuusinsinööri
Kryptoinsinööri
Virtuaalitodellisuus ohjelmistokehittäjä
Järjestelmäinsinööri
Videopeli ohjelmistokehittäjä
Kehittäjäevankelista
Tutkija
Tekoälytutkija
Tekoälyinsinööri