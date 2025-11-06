Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Kenya Microsoft:ssa vaihtelee KES 6.76M per year 59 -tasolta KES 11M per year 63 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Kenya on yhteensä KES 8.07M. Katso Microsoft:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
SDE
KES 6.76M
KES 5.94M
KES 265K
KES 555K
60
KES 8.34M
KES 7M
KES 972K
KES 372K
SDE II
KES 8.23M
KES 6.97M
KES 630K
KES 630K
62
KES 10.54M
KES 8.35M
KES 1.38M
KES 819K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)
20%
V 1
20%
V 2
20%
V 3
20%
V 4
20%
V 5
Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:
20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 2nd-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 3rd-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 4th-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 5th-V (20.00% vuosittain)
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
Sisältyvät nimikkeetLähetä uusi nimike
iOS-kehittäjä
Frontend-ohjelmistokehittäjä
Koneoppimiskehittäjä
Backend-ohjelmistokehittäjä
Full-Stack ohjelmistokehittäjä
Verkkosuunnittelija
Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä
Data-insinööri
Tuotanto-ohjelmistokehittäjä
Turvallisuusohjelmistokehittäjä
DevOps-insinööri
Sivuston luotettavuusinsinööri
Kryptoinsinööri
Virtuaalitodellisuus ohjelmistokehittäjä
Järjestelmäinsinööri
Videopeli ohjelmistokehittäjä
Kehittäjäevankelista
Tutkija
Tekoälytutkija
Tekoälyinsinööri