Microsoft
  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija

  • Kaikki Ohjelmistosuunnittelija -palkat

  • Greater Oslo Region

Microsoft Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Greater Oslo Region

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Greater Oslo Region Microsoft:ssa vaihtelee NOK 786K per year 60 -tasolta NOK 1.72M per year 65 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Oslo Region on yhteensä NOK 1.01M. Katso Microsoft:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
SDE
59(Lähtötaso)
NOK --
NOK --
NOK --
NOK --
60
NOK 786K
NOK 665K
NOK 78.9K
NOK 42K
SDE II
61
NOK 876K
NOK 702K
NOK 113K
NOK 60.1K
62
NOK 1.05M
NOK 757K
NOK 185K
NOK 109K
Näytä 9 Lisää tasoja
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)

Sometimes a 5 year schedule

20%

V 1

20%

V 2

20%

V 3

20%

V 4

20%

V 5

Osaketyyppi
RSU

Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 2nd-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 3rd-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 4th-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 5th-V (20.00% vuosittain)

Sometimes a 5 year schedule

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

Sometimes a 5 year schedule

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

Sometimes a 5 year schedule



Sisältyvät nimikkeet

iOS-kehittäjä

Frontend-ohjelmistokehittäjä

Koneoppimiskehittäjä

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Verkkosuunnittelija

Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä

Data-insinööri

Tuotanto-ohjelmistokehittäjä

Turvallisuusohjelmistokehittäjä

DevOps-insinööri

Sivuston luotettavuusinsinööri

Kryptoinsinööri

Virtuaalitodellisuus ohjelmistokehittäjä

Järjestelmäinsinööri

Videopeli ohjelmistokehittäjä

Kehittäjäevankelista

Tutkija

Tekoälytutkija

Tekoälyinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Microsoft in Greater Oslo Region on vuosittainen kokonaiskorvaus NOK 1,722,012. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Microsoft Ohjelmistosuunnittelija roolille in Greater Oslo Region ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on NOK 979,186.

