Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Greater Oslo Region Microsoft:ssa vaihtelee NOK 786K per year 60 -tasolta NOK 1.72M per year 65 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Oslo Region on yhteensä NOK 1.01M. Katso Microsoft:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
SDE
NOK --
NOK --
NOK --
NOK --
60
NOK 786K
NOK 665K
NOK 78.9K
NOK 42K
SDE II
NOK 876K
NOK 702K
NOK 113K
NOK 60.1K
62
NOK 1.05M
NOK 757K
NOK 185K
NOK 109K
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)
Sometimes a 5 year schedule
20%
V 1
20%
V 2
20%
V 3
20%
V 4
20%
V 5
Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:
20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 2nd-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 3rd-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 4th-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 5th-V (20.00% vuosittain)
Sometimes a 5 year schedule
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)
Sometimes a 5 year schedule
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
Sometimes a 5 year schedule
Sisältyvät nimikkeetLähetä uusi nimike
iOS-kehittäjä
Frontend-ohjelmistokehittäjä
Koneoppimiskehittäjä
Backend-ohjelmistokehittäjä
Full-Stack ohjelmistokehittäjä
Verkkosuunnittelija
Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä
Data-insinööri
Tuotanto-ohjelmistokehittäjä
Turvallisuusohjelmistokehittäjä
DevOps-insinööri
Sivuston luotettavuusinsinööri
Kryptoinsinööri
Virtuaalitodellisuus ohjelmistokehittäjä
Järjestelmäinsinööri
Videopeli ohjelmistokehittäjä
Kehittäjäevankelista
Tutkija
Tekoälytutkija
Tekoälyinsinööri