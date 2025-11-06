Yritysluettelo
Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Greater Montreal Microsoft:ssa vaihtelee CA$124K per year 59 -tasolta CA$290K per year 65 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Montreal on yhteensä CA$163K. Katso Microsoft:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
SDE
59(Lähtötaso)
CA$124K
CA$97.1K
CA$19.1K
CA$7.3K
60
CA$109K
CA$95.6K
CA$7.5K
CA$6K
SDE II
61
CA$132K
CA$111K
CA$14.1K
CA$7.3K
62
CA$168K
CA$118K
CA$34.5K
CA$16K
Näytä 9 Lisää tasoja
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)

20%

V 1

20%

V 2

20%

V 3

20%

V 4

20%

V 5

Osaketyyppi
RSU

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

iOS-kehittäjä

Frontend-ohjelmistokehittäjä

Koneoppimiskehittäjä

Backend-ohjelmistokehittäjä

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Verkkosuunnittelija

Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä

Data-insinööri

Tuotanto-ohjelmistokehittäjä

Turvallisuusohjelmistokehittäjä

DevOps-insinööri

Sivuston luotettavuusinsinööri

Kryptoinsinööri

Virtuaalitodellisuus ohjelmistokehittäjä

Järjestelmäinsinööri

Videopeli ohjelmistokehittäjä

Kehittäjäevankelista

Tutkija

Tekoälytutkija

Tekoälyinsinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Microsoft in Greater Montreal on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$304,700. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Microsoft Ohjelmistosuunnittelija roolille in Greater Montreal ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$156,989.

