Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Colombia Microsoft:ssa vaihtelee COP 203.12M per year 60 -tasolta COP 347.34M per year 64 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Colombia on yhteensä COP 325.09M. Katso Microsoft:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
SDE
COP --
COP --
COP --
COP --
60
COP 203.12M
COP 128.75M
COP 69.82M
COP 4.54M
SDE II
COP 268.65M
COP 159.43M
COP 94.82M
COP 14.41M
62
COP 285.27M
COP 202.13M
COP 69.6M
COP 13.54M
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)
Sometimes a 5 year schedule
20%
V 1
20%
V 2
20%
V 3
20%
V 4
20%
V 5
Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:
20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 2nd-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 3rd-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 4th-V (20.00% vuosittain)
20% ansaitsee 5th-V (20.00% vuosittain)
Sometimes a 5 year schedule
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)
25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)
Sometimes a 5 year schedule
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)
Sometimes a 5 year schedule
Sisältyvät nimikkeetLähetä uusi nimike
iOS-kehittäjä
Frontend-ohjelmistokehittäjä
Koneoppimiskehittäjä
Backend-ohjelmistokehittäjä
Full-Stack ohjelmistokehittäjä
Verkkosuunnittelija
Laadunvarmistus (QA) ohjelmistokehittäjä
Data-insinööri
Tuotanto-ohjelmistokehittäjä
Turvallisuusohjelmistokehittäjä
DevOps-insinööri
Sivuston luotettavuusinsinööri
Kryptoinsinööri
Virtuaalitodellisuus ohjelmistokehittäjä
Järjestelmäinsinööri
Videopeli ohjelmistokehittäjä
Kehittäjäevankelista
Tutkija
Tekoälytutkija
Tekoälyinsinööri