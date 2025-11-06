Yritysluettelo
  Palkat
  Ohjelmistosuunnittelija

  Kaikki Ohjelmistosuunnittelija -palkat

  Colombia

Microsoft Ohjelmistosuunnittelija Palkat sijainnissa Colombia

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Colombia Microsoft:ssa vaihtelee COP 203.12M per year 60 -tasolta COP 347.34M per year 64 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Colombia on yhteensä COP 325.09M.

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
SDE
59(Lähtötaso)
COP --
COP --
COP --
COP --
60
COP 203.12M
COP 128.75M
COP 69.82M
COP 4.54M
SDE II
61
COP 268.65M
COP 159.43M
COP 94.82M
COP 14.41M
62
COP 285.27M
COP 202.13M
COP 69.6M
COP 13.54M
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)

Sometimes a 5 year schedule

20%

V 1

20%

V 2

20%

V 3

20%

V 4

20%

V 5

Osaketyyppi
RSU

Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 2nd-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 3rd-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 4th-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 5th-V (20.00% vuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Microsoft in Colombia on vuosittainen kokonaiskorvaus COP 389,251,440. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Microsoft Ohjelmistosuunnittelija roolille in Colombia ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on COP 302,710,479.

Muut resurssit