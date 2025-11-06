Yritysluettelo
Microsoft
  • Palkat
  • Myynti

  • Kaikki Myynti -palkat

  • Singapore

Microsoft Myynti Palkat sijainnissa Singapore

Myynti korvaus in Singapore Microsoft:ssa vaihtelee SGD 298K per year 61 -tasolta SGD 642K per year 66 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Singapore on yhteensä SGD 363K.

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
59
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
60
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
61
SGD 292K
SGD 163K
SGD 37.6K
SGD 91.7K
62
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)

20%

V 1

20%

V 2

20%

V 3

20%

V 4

20%

V 5

Osaketyyppi
RSU

Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 2nd-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 3rd-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 4th-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 5th-V (20.00% vuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

Sisältyvät nimikkeet

Kenttämyyjä

Kenttämyynnin päällikkö

Asiakasvastaava

Asiakaspäällikkö

Asiakasmenestyksen insinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti roolille yrityksessä Microsoft in Singapore on vuosittainen kokonaiskorvaus SGD 642,396. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Microsoft Myynti roolille in Singapore ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on SGD 345,774.

