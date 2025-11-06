Yritysluettelo
Microsoft
Microsoft Myynti Palkat sijainnissa Prague Metropolitan Area

Myynti korvaus in Prague Metropolitan Area Microsoft:ssa vaihtelee CZK 2.27M per year 60 -tasolta CZK 2.41M per year 61 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Prague Metropolitan Area on yhteensä CZK 2.32M.

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
59
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
60
CZK 1.86M
CZK 1.28M
CZK 227K
CZK 362K
61
CZK 2.02M
CZK 1.41M
CZK 221K
CZK 391K
62
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Näytä 8 Lisää tasoja
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)

Sometimes a 5 year schedule

20%

V 1

20%

V 2

20%

V 3

20%

V 4

20%

V 5

Osaketyyppi
RSU

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Kenttämyyjä

Kenttämyynnin päällikkö

Asiakasvastaava

Asiakaspäällikkö

Asiakasmenestyksen insinööri

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti roolille yrityksessä Microsoft in Prague Metropolitan Area on vuosittainen kokonaiskorvaus CZK 3,257,976. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Microsoft Myynti roolille in Prague Metropolitan Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CZK 1,954,875.

