Microsoft Myynti-insinööri Palkat sijainnissa Greater Toronto Area

Myynti-insinööri korvaus in Greater Toronto Area Microsoft:ssa vaihtelee CA$193K per year 62 -tasolta CA$358K per year 63 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Toronto Area on yhteensä CA$301K. Katso Microsoft:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
59
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
60
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
61
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
62
CA$193K
CA$144K
CA$13.3K
CA$35K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)

20%

V 1

20%

V 2

20%

V 3

20%

V 4

20%

V 5

Osaketyyppi
RSU

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti-insinööri roolille yrityksessä Microsoft in Greater Toronto Area on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$430,324. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Microsoft Myynti-insinööri roolille in Greater Toronto Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$227,788.

