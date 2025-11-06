Yritysluettelo
Microsoft Myynti-insinööri Palkat sijainnissa France

Katso Microsoft:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/6/2025

Uusimmat palkkailmoitukset
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)

Sometimes a 5 year schedule

20%

V 1

20%

V 2

20%

V 3

20%

V 4

20%

V 5

Osaketyyppi
RSU

Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 20% ansaitsee 1st-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 2nd-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 3rd-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 4th-V (20.00% vuosittain)

  • 20% ansaitsee 5th-V (20.00% vuosittain)

Sometimes a 5 year schedule

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

Sometimes a 5 year schedule

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Microsoft-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

Sometimes a 5 year schedule



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Myynti-insinööri roolille yrityksessä Microsoft in France on vuosittainen kokonaiskorvaus €176,199. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Microsoft Myynti-insinööri roolille in France ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €133,969.

