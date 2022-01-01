Yritysluettelo
Micro Focus
Micro Focus Palkat

Micro Focus:n palkka vaihtelee $13,046 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $229,140 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Micro Focus. Viimeksi päivitetty: 8/31/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Entry $13K
Intermediate $14.9K
Specialist $28.1K
Liiketoiminta-analyytikko
$126K
Data-asiantuntija
$90.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Talousanalyytikko
$151K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$193K
Tuotesuunnittelija
$167K
Tuotepäällikkö
$229K
Tulooperaatiot
$49.1K
Myynti
$42.1K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$123K
Ratkaisuarkkitehti
$159K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$160K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Micro Focus on Tuotepäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $229,140. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Micro Focus ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $124,063.

Muut resurssit