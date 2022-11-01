Yritysluettelo
MI-GSO Palkat

MI-GSO:n palkka vaihtelee $35,491 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $145,725 Liiketoimintaoperaatiopäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä MI-GSO. Viimeksi päivitetty: 11/24/2025

Liiketoimintaoperaatiopäällikkö
$146K
Data-analyytikko
$70.4K
Liikkeenjohdon konsultti
$44.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Projektipäällikkö
$60.3K
Ohjelmistosuunnittelija
$35.5K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä MI-GSO on Liiketoimintaoperaatiopäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $145,725. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä MI-GSO ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $60,328.

