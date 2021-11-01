Yritysluettelo
Metrolinx
Metrolinx Palkat

Metrolinx:n palkka vaihtelee $54,608 kokonaiskorvauksena vuodessa Talousanalyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $113,821 Rakennusinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Metrolinx. Viimeksi päivitetty: 8/31/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $76.5K
Liiketoiminta-analyytikko
$70.8K
Rakennusinsinööri
$114K

Data-analyytikko
$63.8K
Data-asiantuntija
$73.9K
Talousanalyytikko
$54.6K
Laitteistoinsinööri
$101K
Liikkeenjohdon konsultti
$79.4K
Tekninen kirjoittaja
$79.1K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Metrolinx on Rakennusinsinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $113,821. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Metrolinx ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $76,455.

