Metro Palkat

Metro:n palkkaväli vaihtelee $13,746:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Myynti :lle alaosassa $143,715:aan Markkinointitoiminnot :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Metro. Viimeksi päivitetty: 8/9/2025

$160K

Toimistoassistentti
$39.8K
Datatieteilijä
$64.4K
Markkinointitoiminnot
$144K

Tuotesuunnittelija
$74.1K
Tuotevastaava
$115K
Projektipäällikkö
$16.4K
Myynti
$13.7K
Ohjelmistoinsinööri
$60.3K
Ratkaisuarkkitehti
$105K
UKK

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Metro ialah Markkinointitoiminnot
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Metro ialah $64,405.

