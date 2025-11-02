Yritysluettelo
Ohjelmistokehityspäällikkö korvaus in United States Mercury:ssa on yhteensä $260K per year IC3 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $270K. Katso Mercury:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$260K
$237K
$23.5K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Ansaintaaikataulu

16.67%

V 1

16.67%

V 2

16.67%

V 3

16.67%

V 4

16.67%

V 5

16.67%

V 6

Osaketyyppi
RSU

Mercury-yhtiössä RSUs noudattavat 6 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 16.67% ansaitsee 1st-V (16.67% vuosittain)

  • 16.67% ansaitsee 2nd-V (16.67% vuosittain)

  • 16.67% ansaitsee 3rd-V (16.67% vuosittain)

  • 16.67% ansaitsee 4th-V (16.67% vuosittain)

  • 16.67% ansaitsee 5th-V (16.67% vuosittain)

  • 16.67% ansaitsee 6th-V (16.67% vuosittain)

7 years post-termination exercise window.



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Mercury in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $620,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Mercury Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $297,000.

