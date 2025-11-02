Ohjelmistosuunnittelija korvaus in United States Mercury:ssa vaihtelee $132K per year IC1 -tasolta $293K per year IC4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $214K. Katso Mercury:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
IC1
$132K
$132K
$0
$0
IC2
$165K
$155K
$9.6K
$0
IC3
$257K
$205K
$45.7K
$5.7K
IC4
$293K
$235K
$57.9K
$0
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
16.67%
V 1
16.67%
V 2
16.67%
V 3
16.67%
V 4
16.67%
V 5
16.67%
V 6
Mercury-yhtiössä RSUs noudattavat 6 vuoden ansaintaaikataulua:
16.67% ansaitsee 1st-V (16.67% vuosittain)
16.67% ansaitsee 2nd-V (16.67% vuosittain)
16.67% ansaitsee 3rd-V (16.67% vuosittain)
16.67% ansaitsee 4th-V (16.67% vuosittain)
16.67% ansaitsee 5th-V (16.67% vuosittain)
16.67% ansaitsee 6th-V (16.67% vuosittain)
7 years post-termination exercise window.
