Mercury
Mercury Kyberturvallisuusanalyytikko Palkat

Kyberturvallisuusanalyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus Mercury:ssa vaihtelee $203K ja $276K per year välillä. Katso Mercury:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$217K - $262K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$203K$217K$262K$276K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

16.67%

V 1

16.67%

V 2

16.67%

V 3

16.67%

V 4

16.67%

V 5

16.67%

V 6

Osaketyyppi
RSU

Mercury-yhtiössä RSUs noudattavat 6 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 16.67% ansaitsee 1st-V (16.67% vuosittain)

  • 16.67% ansaitsee 2nd-V (16.67% vuosittain)

  • 16.67% ansaitsee 3rd-V (16.67% vuosittain)

  • 16.67% ansaitsee 4th-V (16.67% vuosittain)

  • 16.67% ansaitsee 5th-V (16.67% vuosittain)

  • 16.67% ansaitsee 6th-V (16.67% vuosittain)

7 years post-termination exercise window.



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Kyberturvallisuusanalyytikko roolille yrityksessä Mercury on vuosittainen kokonaiskorvaus $276,467. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Mercury Kyberturvallisuusanalyytikko roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $202,583.

