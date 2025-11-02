Yritysluettelo
Mercari
Mercari UX-tutkija Palkat

UX-tutkija korvaus in United States Mercari:ssa on yhteensä $173K per year MG3 -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $150K.

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$173K
$161K
$12.5K
$0
MG4
$ --
$ --
$ --
$ --
Näytä 2 Lisää tasoja
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Mercari-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (8.32% neljännesvuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (8.32% neljännesvuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (8.32% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus UX-tutkija roolille yrityksessä Mercari in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $198,100. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Mercari UX-tutkija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $163,333.

Muut resurssit