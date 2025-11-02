Tekninen ohjelmapäällikkö korvaus in United States Mercari:ssa on yhteensä $113K per year MG4 -tasolla. Katso Mercari:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025
Keskimääräinen kokonaiskorvaus
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
33.3%
V 1
33.3%
V 2
33.3%
V 3
Mercari-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33.3% ansaitsee 1st-V (8.32% neljännesvuosittain)
33.3% ansaitsee 2nd-V (8.32% neljännesvuosittain)
33.3% ansaitsee 3rd-V (8.32% neljännesvuosittain)