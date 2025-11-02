Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Japan Mercari:ssa vaihtelee ¥7.47M per year MG1 -tasolta ¥14.2M per year MG4 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Japan on yhteensä ¥12.22M. Katso Mercari:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
MG1
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
33.3%
V 1
33.3%
V 2
33.3%
V 3
Mercari-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33.3% ansaitsee 1st-V (8.32% neljännesvuosittain)
33.3% ansaitsee 2nd-V (8.32% neljännesvuosittain)
33.3% ansaitsee 3rd-V (8.32% neljännesvuosittain)
