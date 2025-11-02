Yritysluettelo
Henkilöstöhallinto keskimääräinen kokonaiskorvaus in India Mercari:ssa vaihtelee ₹4.18M ja ₹5.83M per year välillä. Katso Mercari:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

₹4.48M - ₹5.28M
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
₹4.18M₹4.48M₹5.28M₹5.83M
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

33.3%

V 1

33.3%

V 2

33.3%

V 3

Osaketyyppi
RSU

Mercari-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 33.3% ansaitsee 1st-V (8.32% neljännesvuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 2nd-V (8.32% neljännesvuosittain)

  • 33.3% ansaitsee 3rd-V (8.32% neljännesvuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Henkilöstöhallinto roolille yrityksessä Mercari in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹5,825,583. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Mercari Henkilöstöhallinto roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹4,182,470.

