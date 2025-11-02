Henkilöstöhallinto keskimääräinen kokonaiskorvaus in India Mercari:ssa vaihtelee ₹4.18M ja ₹5.83M per year välillä. Katso Mercari:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025
Keskimääräinen kokonaiskorvaus
33.3%
V 1
33.3%
V 2
33.3%
V 3
Mercari-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33.3% ansaitsee 1st-V (8.32% neljännesvuosittain)
33.3% ansaitsee 2nd-V (8.32% neljännesvuosittain)
33.3% ansaitsee 3rd-V (8.32% neljännesvuosittain)