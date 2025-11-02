Data-analyytikko korvaus in Japan Mercari:ssa on yhteensä ¥8.74M per year MG3 -tasolla. Katso Mercari:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/2/2025
Keskimääräinen kokonaiskorvaus
¥8.98M - ¥10.51M
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
¥7.83M¥8.98M¥10.51M¥11.18M
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
Keskiarvo Palkitseminen Taso
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
+¥8.67M
+¥13.3M
+¥2.99M
+¥5.23M
+¥3.29M
Osaketyyppi
RSU
Mercari-yhtiössä RSUs noudattavat 3 vuoden ansaintaaikataulua:
33.3% ansaitsee 1st-V (8.32% neljännesvuosittain)
33.3% ansaitsee 2nd-V (8.32% neljännesvuosittain)
33.3% ansaitsee 3rd-V (8.32% neljännesvuosittain)
Mikä on korkein Data-analyytikko palkka yrityksessä Mercari in Japan?
Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Mercari in Japan on vuosittainen kokonaiskorvaus ¥11,178,107. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Kuinka paljon Mercari Data-analyytikko työntekijät ansaitsevat in Japan?
Yrityksessä Mercari Data-analyytikko roolille in Japan ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ¥7,834,229.