Mendix
Mendix Tuotepäällikkö Palkat

Tuotepäällikkö mediaanikorvaus in Netherlands Mendix:ssa on yhteensä €81.6K per year. Katso Mendix:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025

Mediaanipalkka
Mendix
Product Manager
Rotterdam, ZH, Netherlands
Yhteensä vuodessa
€81.6K
Taso
hidden
Peruspalkka
€77.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€3.9K
Vuotta yrityksessä
2-4 Vuotta
Vuotta kokemusta
5-10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Mendix?
Uusimmat palkkailmoitukset
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä Mendix in Netherlands on vuosittainen kokonaiskorvaus €137,034. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Mendix Tuotepäällikkö roolille in Netherlands ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €81,593.

