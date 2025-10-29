Yritysluettelo
Mendix
  • Palkat
  • Data-analyytikko

  • Kaikki Data-analyytikko -palkat

Mendix Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko mediaanikorvaus in Netherlands Mendix:ssa on yhteensä €48.8K per year. Katso Mendix:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025

Mediaanipalkka
company icon
Mendix
Data Analyst
Rotterdam, ZH, Netherlands
Yhteensä vuodessa
€48.8K
Taso
Medior
Peruspalkka
€48.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
3 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Mendix?
Block logo
+€50.4K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
Uusimmat palkkailmoitukset
Osallistu

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Data-analyytikko tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Mendix in Netherlands on vuosittainen kokonaiskorvaus €55,579. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Mendix Data-analyytikko roolille in Netherlands ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €48,755.

