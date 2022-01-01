Yrityshakemisto
Mendix
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Mendix Palkat

Mendix:n palkkaväli vaihtelee $56,385:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Dataanalyytikko :lle alaosassa $195,975:aan Markkinointi :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Mendix. Viimeksi päivitetty: 8/9/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Ohjelmistoinsinööri
Median $93.5K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Tuotevastaava
Median $93.9K
Tuotesuunnittelija
Median $72K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Liiketoiminta-analyytikko
$95.2K
Dataanalyytikko
$56.4K
Markkinointi
$196K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$93.6K
Ratkaisuarkkitehti
$96.7K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli Mendix:ssa on Markkinointi at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $195,975. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Mendix:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $93,733.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Mendix:lle

Liittyvät yritykset

  • Zimperium
  • Sendbird
  • Miracle Software Systems
  • Orion Innovation
  • Hyland
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit