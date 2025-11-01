Yritysluettelo
Ohjelmistokehityspäällikkö mediaanikorvaus in Israel Melio Payments:ssa on yhteensä ₪597K per year. Katso Melio Payments:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/1/2025

Mediaanipalkka
company icon
Melio Payments
Software Engineering Manager
Tel Aviv, TA, Israel
Yhteensä vuodessa
₪597K
Taso
-
Peruspalkka
₪597K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
8 Vuotta
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Melio Payments-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Melio Payments in Israel on vuosittainen kokonaiskorvaus ₪647,996. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Melio Payments Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in Israel ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₪584,965.

