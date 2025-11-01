Yritysluettelo
Melio Payments
Talousanalyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in Israel Melio Payments:ssa vaihtelee ₪202K ja ₪288K per year välillä. Katso Melio Payments:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/1/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

₪232K - ₪271K
Israel
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
₪202K₪232K₪271K₪288K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Melio Payments-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Talousanalyytikko roolille yrityksessä Melio Payments in Israel on vuosittainen kokonaiskorvaus ₪288,493. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Melio Payments Talousanalyytikko roolille in Israel ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₪202,192.

Muut resurssit