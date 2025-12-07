Yritysluettelo
Meituan
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Projektipäällikkö

  • Kaikki Projektipäällikkö -palkat

Meituan Projektipäällikkö Palkat

Projektipäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in China Meituan:ssa vaihtelee CN¥997K ja CN¥1.42M per year välillä. Katso Meituan:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$158K - $180K
China
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$140K$158K$180K$199K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 2 lisää Projektipäällikkö ilmoitustas yrityksessä Meituan avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi


Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Meituan?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Projektipäällikkö tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Projektipäällikkö roolille yrityksessä Meituan in China on vuosittainen kokonaiskorvaus CN¥1,418,118. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Meituan Projektipäällikkö roolille in China ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CN¥997,490.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Meituan ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Amadeus
  • Checkfront
  • Alpaca
  • Click Travel
  • EAB
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/meituan/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.