Meituan
Meituan Laitteistoinsinööri Palkat

Laitteistoinsinööri keskimääräinen kokonaiskorvaus in China Meituan:ssa vaihtelee CN¥403K ja CN¥587K per year välillä. Katso Meituan:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$64.9K - $73.9K
China
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$56.5K$64.9K$73.9K$82.3K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Meituan?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Laitteistoinsinööri roolille yrityksessä Meituan in China on vuosittainen kokonaiskorvaus CN¥586,876. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Meituan Laitteistoinsinööri roolille in China ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CN¥402,855.

Muut resurssit

