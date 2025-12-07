Yritysluettelo
Meituan
Meituan Data-analyytikko Palkat

Data-analyytikko keskimääräinen kokonaiskorvaus in China Meituan:ssa vaihtelee CN¥301K ja CN¥421K per year välillä. Katso Meituan:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/7/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$45.8K - $55.5K
China
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$42.3K$45.8K$55.5K$59.1K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Meituan?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Meituan in China on vuosittainen kokonaiskorvaus CN¥421,269. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Meituan Data-analyytikko roolille in China ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CN¥301,426.

