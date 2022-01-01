Yrityshakemisto
Meijer
Työskenteletkö täällä? Lunasta Yrityksesi

Meijer Palkat

Meijer:n palkkaväli vaihtelee $100,500:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Liiketoimintaprosessit :lle alaosassa $180,900:aan Ratkaisuarkkitehti :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Meijer. Viimeksi päivitetty: 8/9/2025

$160K

Saa palkkaa, älä manipuloidu

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavuttaneet säännöllisesti 30k$+ (joskus 300k$+) korotuksia.Saa palkkasi neuvoteltua tai ansioluettelosi tarkistettua oikeiden asiantuntijoiden – rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin – toimesta.

Datatieteilijä
Median $127K
Ohjelmistoinsinööri
Median $106K
Liiketoimintaprosessit
$101K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Dataanalyytikko
$132K
Tuotesuunnittelija
$123K
Tuotevastaava
$147K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$173K
Ratkaisuarkkitehti
$181K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Korkeimmin palkattu rooli Meijer:ssa on Ratkaisuarkkitehti at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $180,900. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Meijer:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $129,169.

Esillä olevat työpaikat

    Ei löytynyt esillä olevia työpaikkoja Meijer:lle

Liittyvät yritykset

  • JCPenney
  • Tuft & Needle
  • Falabella
  • Saatva
  • Patagonia
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit