Yritysluettelo
Medallia
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistosuunnittelija

  • Kaikki Ohjelmistosuunnittelija -palkat

Medallia Ohjelmistosuunnittelija Palkat

Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Spain Medallia:ssa on yhteensä €83.1K per year Staff Engineer -tasolla. yearittainen mediaanikorvaus in Spain on yhteensä €83.2K. Katso Medallia:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Software Engineer I
(Lähtötaso)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Engineer
€83.1K
€83.1K
€0
€0
Näytä 4 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja
Block logo
+€50.4K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Medallia?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistosuunnittelija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Medallia in Spain on vuosittainen kokonaiskorvaus €99,860. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Medallia Ohjelmistosuunnittelija roolille in Spain ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €83,165.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Medallia ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • FICO
  • Qualtrics
  • Cornerstone OnDemand
  • CDW
  • Mastek
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit