McLaren Group
  • Palkat
  • Data-asiantuntija

  • Kaikki Data-asiantuntija -palkat

McLaren Group Data-asiantuntija Palkat

Data-asiantuntija mediaanikorvaus in United Kingdom McLaren Group:ssa on yhteensä £72.1K per year. Katso McLaren Group:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/26/2025

Mediaanipalkka
company icon
McLaren Group
Data Scientist
Woking, EN, United Kingdom
Yhteensä vuodessa
£72.1K
Taso
2
Peruspalkka
£67.3K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£4.8K
Vuotta yrityksessä
3 Vuotta
Vuotta kokemusta
5 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä McLaren Group?

£122K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-asiantuntija roolille yrityksessä McLaren Group in United Kingdom on vuosittainen kokonaiskorvaus £75,807. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä McLaren Group Data-asiantuntija roolille in United Kingdom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £72,099.

