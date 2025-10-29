Liikkeenjohdon konsultti korvaus in United States McKinsey:ssa vaihtelee $121K per year Business Analyst -tasolta $388K per year Partner -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $245K. Katso McKinsey:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
Palkkoja ei löytynyt
