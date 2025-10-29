Yritysluettelo
McKinsey
McKinsey Tietoteknologi (IT) Palkat

Tietoteknologi (IT) mediaanikorvaus McKinsey:ssa on yhteensä $230K per year. Katso McKinsey:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025

Mediaanipalkka
company icon
McKinsey
Information Technologist (IT)
hidden
Yhteensä vuodessa
$230K
Taso
-
Peruspalkka
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$40K
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
13 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä McKinsey?
Uusimmat palkkailmoitukset
Osallistu

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tietoteknologi (IT) roolille yrityksessä McKinsey on vuosittainen kokonaiskorvaus $318,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä McKinsey Tietoteknologi (IT) roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $228,000.

