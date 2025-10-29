Yritysluettelo
McKinsey
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Datatieteilijä

  • Kaikki Datatieteilijä -palkat

McKinsey Datatieteilijä Palkat

Datatieteilijä korvaus in United States McKinsey:ssa vaihtelee $152K per year Data Scientist -tasolta $248K per year Principal -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $170K. Katso McKinsey:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
Näytä 4 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä McKinsey?

Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Datatieteilijä tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Terveysinformatiikka

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Datatieteilijä roolille yrityksessä McKinsey in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $327,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä McKinsey Datatieteilijä roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $170,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle McKinsey ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • BCG
  • Chatham Financial
  • Accela
  • Axoni
  • Balyasny Asset Management L.P.
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit