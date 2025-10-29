Datatieteilijä korvaus in United States McKinsey:ssa vaihtelee $152K per year Data Scientist -tasolta $248K per year Principal -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $170K. Katso McKinsey:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Data Scientist
$152K
$146K
$0
$6.5K
Senior Data Scientist
$208K
$191K
$0
$17.3K
Associate
$194K
$167K
$8K
$19.1K
Senior Associate
$200K
$184K
$0
$16K
Sisältyvät nimikkeetLähetä uusi nimike