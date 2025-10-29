Liiketoiminta-analyytikko korvaus in United States McKinsey:ssa vaihtelee $124K per year Business Analyst -tasolta $250K per year Engagement Manager -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $134K. Katso McKinsey:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Associate
$ --
$ --
$ --
$ --
