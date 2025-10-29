Yritysluettelo
McKinsey
McKinsey Liiketoiminta-analyytikko Palkat

Liiketoiminta-analyytikko korvaus in United States McKinsey:ssa vaihtelee $124K per year Business Analyst -tasolta $250K per year Engagement Manager -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $134K. Katso McKinsey:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Business Analyst
$124K
$116K
$0
$8.4K
Senior Business Analyst
$176K
$153K
$0
$23.2K
Associate
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Osallistu
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä McKinsey?

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminta-analyytikko roolille yrityksessä McKinsey in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $250,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä McKinsey Liiketoiminta-analyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $127,000.

