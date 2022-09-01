Yritysluettelo
McGraw Hill
McGraw Hill Palkat

McGraw Hill:n palkka vaihtelee $10,816 kokonaiskorvauksena vuodessa Myynti -tehtävässä alemman pään mukaan $213,000 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä McGraw Hill. Viimeksi päivitetty: 9/15/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $138K

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Tuotesuunnittelija
Median $100K
Tuotepäällikkö
Median $120K

UX-tutkija
Median $100K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $213K
Data-asiantuntija
$184K
Markkinointi
$180K
Myynti
$10.8K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$185K
UKK

The highest paying role reported at McGraw Hill is Ohjelmistokehityspäällikkö with a yearly total compensation of $213,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at McGraw Hill is $137,500.

