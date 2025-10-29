Yritysluettelo
MBition
MBition Ohjelmistokehityspäällikkö Palkat

Ohjelmistokehityspäällikkö mediaanikorvaus in Germany MBition:ssa on yhteensä €110K per year. Katso MBition:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025

Mediaanipalkka
company icon
MBition
Software Engineering Manager
Berlin, BE, Germany
Yhteensä vuodessa
€110K
Taso
-
Peruspalkka
€91.3K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€18.6K
Vuotta yrityksessä
6 Vuotta
Vuotta kokemusta
16 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä MBition?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.3K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.4K
Verily logo
+€19.1K
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä MBition in Germany on vuosittainen kokonaiskorvaus €110,505. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä MBition Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in Germany ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €109,934.

