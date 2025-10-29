Yritysluettelo
MBition
Ohjelmistosuunnittelija mediaanikorvaus in Germany MBition:ssa on yhteensä €82.3K per year. Katso MBition:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/29/2025

Mediaanipalkka
company icon
MBition
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Yhteensä vuodessa
€82.3K
Taso
Senior
Peruspalkka
€71.6K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€10.7K
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
8 Vuotta
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä MBition in Germany on vuosittainen kokonaiskorvaus €94,368. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä MBition Ohjelmistosuunnittelija roolille in Germany ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €84,052.

