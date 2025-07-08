Malt Palkat

Yritysluettelo
Malt:n palkka vaihtelee $68,158 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $71,800 Henkilöstöhallinto -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Malt. Viimeksi päivitetty: 11/23/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $68.2K
Henkilöstöhallinto
$71.8K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Malt on Henkilöstöhallinto at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $71,800. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Malt ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $69,979.

