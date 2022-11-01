Yritysluettelo
Major League Hacking
Major League Hacking Palkat

Major League Hacking:n palkka vaihtelee $28,855 kokonaiskorvauksena vuodessa Tekninen ohjelmapäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $102,000 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Major League Hacking. Viimeksi päivitetty: 11/22/2025

Ohjelmistosuunnittelija
$102K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$28.9K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Major League Hacking on Ohjelmistosuunnittelija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $102,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Major League Hacking ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $65,428.

Muut resurssit

