MainStreet Palkat

MainStreet:n palkka vaihtelee $130,560 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $165,825 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä MainStreet. Viimeksi päivitetty: 10/23/2025

Tuotepäällikkö
Median $155K
Tuotesuunnittelija
$131K
Ohjelmistoinsinööri
$166K

Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä MainStreet on Ohjelmistoinsinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $165,825. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä MainStreet ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $155,000.

