UX-tutkija keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Mailchimp:ssa vaihtelee $105K ja $152K per year välillä. Katso Mailchimp:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/27/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$119K - $138K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$105K$119K$138K$152K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Mailchimp-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus UX-tutkija roolille yrityksessä Mailchimp in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $152,345. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Mailchimp UX-tutkija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $104,977.

