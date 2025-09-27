Yritysluettelo
Ohjelmistokehityspäällikkö mediaanikorvaus in United States Mailchimp:ssa on yhteensä $253K per year. Katso Mailchimp:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/27/2025

Mediaanipalkka
company icon
Mailchimp
Software Engineering Manager
Atlanta, GA
Yhteensä vuodessa
$253K
Taso
Software Engineering
Peruspalkka
$183K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$70K
Vuotta yrityksessä
10 Vuotta
Vuotta kokemusta
22 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Mailchimp?

$160K

Palkkoja ei löytynyt
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Mailchimp-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistokehityspäällikkö roolille yrityksessä Mailchimp in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $440,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Mailchimp Ohjelmistokehityspäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $225,000.

Muut resurssit