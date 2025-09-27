Tuotepäällikkö korvaus in United States Mailchimp:ssa vaihtelee $180K per year Product Manager II -tasolta $206K per year Senior Product Manager -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $199K. Katso Mailchimp:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/27/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager II
$180K
$136K
$30K
$13.5K
Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$206K
$190K
$0
$16.7K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Mailchimp-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)