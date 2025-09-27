Yritysluettelo
Data-asiantuntija mediaanikorvaus in United States Mailchimp:ssa on yhteensä $171K per year. Katso Mailchimp:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/27/2025

Mediaanipalkka
company icon
Mailchimp
Data Scientist
New York, NY
Yhteensä vuodessa
$171K
Taso
Data Scientist II
Peruspalkka
$125K
Stock (/yr)
$35.5K
Bonus
$10K
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
1 Vuosi
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Mailchimp?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Mailchimp-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Data-asiantuntija tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-asiantuntija roolille yrityksessä Mailchimp in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $206,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Mailchimp Data-asiantuntija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $157,500.

