Mahindra Group Palkat

Mahindra Group:n palkka vaihtelee $1,648 kokonaiskorvauksena vuodessa Tekninen kirjoittaja -tehtävässä alemman pään mukaan $84,286 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Mahindra Group. Viimeksi päivitetty: 11/22/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $11.5K
Koneinsinööri
Median $12.4K
Tuotepäällikkö
Median $34.4K

Kirjanpitäjä
$12.1K
Asiakaspalvelu
$18.3K
Datatieteilijä
$19.5K
Laitteistoinsinööri
$11.9K
Liikkeenjohdon konsultti
$7.2K
Myynti
$4.4K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$84.3K
Tekninen kirjoittaja
$1.6K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Mahindra Group on Ohjelmistokehityspäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $84,286. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Mahindra Group ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $12,058.

